Lokah Chapter One: ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ്! സകല റെക്കോർഡും തകർത്ത് ലോക, ഇതുവരെ നേടിയത് എത്ര?

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 23 സെപ്റ്റംബര് 2025 (10:10 IST)
മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം തിരുത്തിയെഴുതി ഡൊമിനിക് അരുൺ ചിത്രം ലോക. കല്യാണി പ്രിയദർശൻ നായികയായ സിനിമ ഇതിനോടകം 275 കോടി രൂപയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ നിന്നും നേടിയിരിക്കുന്നത്. മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സിനേയും എമ്പുരാന്റെയും കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ തകർത്താണ് ലോക ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ലോക ഇത്രയും വലിയ വിജയമാക്കി മാറ്റിയ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും നന്ദി അറിയിച്ച് ദുൽഖറും വേഫെറർ ഫിലിംസും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലോക ഇനിയും കുതിപ്പ് തുടരും. പൂജ ഹോളിഡേ കൂടെ വരുന്നതിനാൽ ഈ ആഴ്ച ലോകയ്ക്ക് നിർണായകമാണ്.
നേരത്തെബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായി 5 മില്യൺ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റ് പോയ ചിത്രമെന്ന റെക്കോർഡും ലോക സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓണം റിലീസായി എത്തിയ ചിത്രം 24 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചിത്രം മലയാളത്തിലെ ഓൾ ടൈം റെക്കോർഡ് ആഗോള ഗ്രോസർ ആയി മാറിയത്.