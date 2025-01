സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ഭീഷണി, മോശം കമന്റുകളിലൂടെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു, പരാതിയുമായി രാജ സാബ് നായിക

ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍ തന്റെ മാനസികാവസ്ഥ തകര്‍ത്തെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് നടിയുടെ പരാതി. നിധി അഗര്‍വാളിന്റെ പരാതിയില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി സൈബര്‍ ക്രൈം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി. പവന്‍ കല്യാണ്‍ നായകനാകുന്ന ഹരി ഹര വീര മല്ലുവിലെയും നായികയാണ് നിധി അഗര്‍വാള്‍. മാര്‍ച്ച് 28നാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുക. പ്രഭാസ് നായകനാവുന്ന രാജ സാബ് മേയ് 16നാണ് തിയേറ്ററിലെത്തുക.

Actress @AgerwalNidhhi has filed a cybercrime against an individual who has been harassing her with threatening comments on social media!#NidhhiAgerwal #HariHaraVeeraMallu #TheRajaSaab pic.twitter.com/5gsJ86k5Ug