  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. VD Satheesan against Chenthi Anil
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (11:01 IST)

അയാൾ ക്രിമിനൽ, എനിക്ക് അറിയില്ല; ഡിസിസി അംഗത്തെ തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി

Anil, Chenthi Anil, Chenthi Anil VD Satheesan Issue, CM Satheesan
Written By: WEBDUNIA
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (11:10 IST)
google-news
ഡിസിസി അംഗം ചേന്തി അനിലിനെ തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. അനിൽ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഉള്ള ആളാണെന്ന് സതീശൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ശ്രീകാര്യത്ത് ചേന്തി ശ്രീ നാരായണ സാംസ്‌കാരിക നിലയത്തിലെ ചതയദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പോയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വഴിയിൽ തടഞ്ഞിരുന്നു. ഡിസിസി അംഗം ചേന്തി അനിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തടഞ്ഞത്. 
 
എന്നാൽ തന്നെ ആരും തടഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു. പ്രശ്‌നം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ താൻ കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു. കൂടുതൽ വഷളാകാതിരിക്കാനാണ് പിന്നീട് കാറിൽ തിരിച്ചുകയറിയത്. 
 
ഇതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ വാഹനം തടഞ്ഞ ചേന്തി അനിലിനോട് കോപിച്ചു. 'മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം' എന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, 'മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും' എന്നാണ് അനിൽ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത്. ഇതോടെ സംഘർഷാവസ്ഥയായി. പൊലീസ് ഇടപെട്ട് അനിലിനെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു. അനിലിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 
 
ചേന്തി അനിലിനെ തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ അറിയാം. അവർ മരിച്ചപ്പോൾ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. 
 
ചതയദിന പരിപാടിക്കായി മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തിയതി വാങ്ങിച്ചിരുന്നെന്നും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ പോയതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചത് ഇക്കാരണത്താൽ ആണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നു. വാഹനം നിർത്തിച്ച പ്രവർത്തകരോട് വണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും പരാതിയുണ്ട്. എന്നാൽ അവസാന ദിവസം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മടങ്ങിയതോടെ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തുകയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് സംഘാടകർ പരിപാടി ബഹിഷ്‌കരിക്കുകയും ചെയ്തു.
അടുത്ത ലേഖനം
അനാശാസ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്ന ഇടപാടുകാരും കുറ്റക്കാർ, കേസെടുക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബി

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബിമുന്‍ നായകനും 1992ലെ ലോകകപ്പ് ജേതാവുമായ ഇതിഹാസതാരം ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ജയില്‍വാസത്തെ പറ്റി താരങ്ങളാരും പരസ്യപ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തരുതെന്ന കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്.

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാനകഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്.

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

പ്രളയ ബാധിതർക്കുള്ള ധനസഹായം നൽകാതെ സർക്കാർ

പ്രളയ ബാധിതർക്കുള്ള ധനസഹായം നൽകാതെ സർക്കാർകേരളത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ ദുരിതബാധിതരായവർക്കുള്ള ധനസഹായം നൽകാതെ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. ദുരിത ബാധിതർക്ക് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച 10,000 രൂപ ധനസഹായമാണ് ഒരു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും ലഭിക്കാത്തത്.

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അനിശ്ചിതത്വം, സെൻസെക്സിൽ തകർച്ച, നിക്ഷേപകർക്ക് നഷ്ടം 5 ലക്ഷം കോടി

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അനിശ്ചിതത്വം, സെൻസെക്സിൽ തകർച്ച, നിക്ഷേപകർക്ക് നഷ്ടം 5 ലക്ഷം കോടിവ്യാപാരം തുടങ്ങി ആദ്യ മിനിറ്റുകളില്‍ തന്നെ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് 5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണുണ്ടായത്. ഇറാന്‍ - യുഎസ് സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് എണ്ണവില ഉയര്‍ന്നതാണ് വിപണിക്ക് തിരിച്ചടിയായത്.

പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നീട്ടാൻ സർക്കാർ; പുതിയ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് തിരിച്ചടി

പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നീട്ടാൻ സർക്കാർ; പുതിയ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് തിരിച്ചടിസംസ്ഥാനത്ത് പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നീട്ടുന്നതിലൂടെ പുതിയ ഉദ്യോഗാർഥികളെ ദുരിതത്തിലാക്കാൻ സർക്കാർ. പി.എസ്.സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധി നീട്ടാൻ സർക്കാർ ശുപാർശ നൽകും. ആറ് മാസത്തേക്കാണ് കാലാവധി നീട്ടുക. 18 റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടാനാണ് തീരുമാനം.

രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിന് വിലയില്ലാതാകും: യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്‌കോട്ട് ബെസെന്റ്

രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിന് വിലയില്ലാതാകും: യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്‌കോട്ട് ബെസെന്റ്നോര്‍ത്ത് കരോലിനയില്‍ നടന്ന ജി 20 ധനമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തില്‍ സംസാരിച്ച ബെസെന്റ് തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാത അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സമല്ലെന്നും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഇത് നിര്‍ണായകമാണെന്നും പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത് അത്യാധുനിക മെട്രോ, ചെലവ് 8,000 കോടി, ഡിപിആർ സമർപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത് അത്യാധുനിക മെട്രോ, ചെലവ് 8,000 കോടി, ഡിപിആർ സമർപ്പിച്ചുനഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനോടൊപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള യാത്രാസൗകര്യങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം മെട്രോയ്ക്കായി പ്ലാന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.