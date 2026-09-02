അനാശാസ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തുന്ന ഇടപാടുകാരും കുറ്റക്കാർ, കേസെടുക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
അനാശാസ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില് എത്തുന്ന ഇടപാടുകാര്ക്കെതിരെയും കേസെടുക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി.
അനാശാസ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില് എത്തുന്ന ഇടപാടുകാര്ക്കെതിരെയും കേസെടുക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഇടപാടുകാര് കുറ്റക്കാരല്ലെന്ന മുന് ഉത്തരവുകള് ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് അസാധുവാക്കി. അനാശാസ്യ കേന്ദ്രങ്ങള് നടത്തുന്നത് തന്നെ ലൈംഗിക സേവനം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാന് ആളുകള് തയ്യാറാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയുടെ സേവനം തേടുന്ന വ്യക്തിയുടെ പണമിടപാട് വേശ്യാവൃത്തിയില് ഏര്പ്പെടാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമായി കണക്കാക്കാമെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.
അനാശാസ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തുന്ന വ്യക്തിയെ വെറും ഉപഭോക്താവെന്ന നിലയില് നിയമത്തിന്റെ പരിധിയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കാനാകില്ല. വാണിജ്യപരമായ ലൈംഗികചൂഷണത്തില് കസ്റ്റമര്ക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് രാജ വിജയരാഘവന്, ജസ്റ്റിസ് കെ വി ജയകുമാര് എന്നിവരുള്പ്പെട്ട ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.ഈ വിഷയത്തില് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിവിധ ബെഞ്ചുകളില് നിന്ന് വിഭിന്ന ഉത്തരവുകള് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തില് തീര്പ്പുണ്ടാക്കാന് ഡിവിഷന് ബെഞ്ചിലേക്ക് റഫര് ചെയ്ത കേസിലാണ് ഉത്തരവ്.
പലപ്പോഴും സാഹചര്യങ്ങളെ തുടര്ന്ന് സ്ത്രീകള് ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയായി മാറുമ്പോള് സാമ്പത്തികലാഭമുണ്ടാക്കുന്നത് നടത്തിപ്പുകാരാണ്. ലൈംഗിക സേവനം തേടി ആളുകള് എത്തിയില്ലെങ്കില് ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കില്ല. ഇവിടെ ലൈംഗിക തൊഴിലാളി ഒരയാണ്. സ്വമേധയാ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി പണം നല്കി ലൈംഗികസേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവര് വാണിജ്യ ഇടപാടില് സജീവപങ്കാളിയാണെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.