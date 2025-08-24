Rahul Mankoottathil: ഇനി രക്ഷയില്ല, രാജി തന്നെ ശരണം; രാഹുൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് കെപിസിസി, ഹൈക്കമാൻഡും കൈയ്യൊഴിഞ്ഞു

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ഞായര്, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (14:35 IST)
കോൺഗ്രസ് എം.എൽ.എ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരായ യുവതികളുടെ ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ കോൺഗ്രസിൽ രാജി സമ്മർദ്ദം. ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പാർട്ടിക്കെതിരെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും കടുത്ത വിമർശനം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കെ.പി.സി.സിയും കൈവിട്ടു.
രാഹുൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ കെപിസിസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാർട്ടി നേതാക്കളും രാഹുലിനെ കൈവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടാൻ ഹൈക്കമാൻഡും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചരിക്കുകയാണ് കെപിസിസി. കെപിസിസിയുടെ നിലപാട് എഐസിസിയെ അറിയിച്ചു. നിയമസഭാംഗത്വം ഒഴിയണമെന്നും നിർദേശിക്കും.
രാഹുൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ. രാഹുൽ രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കളും രാജി ആവശ്യം ഉയർത്തി.