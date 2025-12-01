തിങ്കള്‍, 1 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
അറബിക് ഫുഡ് സംസ്‌കാരം മലയാളികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ മോശമായി ബാധിച്ചെന്നു പഴയിടം

Chicken Breast
രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 1 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (15:49 IST)

ഭക്ഷണ സംസ്‌കാരത്തെ കുറിച്ച് അശാസ്ത്രീയ പ്രചരണവുമായി പാചക വിദഗ്ധന്‍ പഴയിടം മോഹനന്‍. അറബിക് ഭക്ഷണ സംസ്‌കാരം മലയാളികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചെന്നാണ് പഴയിടം മോഹനന്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

' അറബിക് ഭക്ഷണ രീതി മലയാളികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ മോശമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വല്ലപ്പോഴും അവ കഴിക്കുന്നതില്‍ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാല്‍ ജനകീയമാണെന്നു കരുതി ഈ ഭക്ഷണ രീതി സ്ഥിരമാക്കിയാല്‍ നന്നല്ല. കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ജീവിതശൈലിക്കും ചേര്‍ന്നതാകണം ഭക്ഷണരീതി,' പഴയിടം മോഹനന്‍ പറഞ്ഞു.



