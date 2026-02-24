സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (13:44 IST)
തെക്ക് കിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളിലായി
ന്യൂനമര്ദ്ദം (Low Pressure Area) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇത് കിഴക്ക് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ചു
അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ക്രമേണ ദുര്ബലമാകാന് സാധ്യത. തെക്കന് കേരള തീരത്തിന് സമീപം തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിന് മുകളിലായി ചക്രവാതച്ചുഴി
(Cyclonic Circulation) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കേരളത്തില്
ഫെബ്രുവരി
24
മുതല്
28 വരെ യുള്ള തീയതികളില്
ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ
നേരിയ /ഇടത്തരം
മഴയ്ക്ക്
സാധ്യതയെന്ന്
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.
അതേസമയം തെക്കു പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല്, തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് - മധ്യ പടിഞ്ഞാറന്- മധ്യ കിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനോട് ചേര്ന്ന ഭാഗങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത. മേല്പ്പറഞ്ഞ തീയതികളില് ഈ
പ്രദേശങ്ങളില് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാന് പാടുള്ളതല്ല.