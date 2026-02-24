സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:31 IST)
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എറണാകുളം ജില്ലയില് ആറു മുതല് എട്ട് സീറ്റ് വരെ ട്വന്റി-20ക്ക് വിട്ടുനല്കാന് എന്ഡിഎ. ബിജെപി വോട്ടുകള്ക്കൊപ്പം ട്വന്റി20 വോട്ടുകള് സമാഹാരിക്കാനായാല് ജയം ഉറപ്പിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. തൃപ്പൂണിത്തുറയില് സാബു ജേക്കബ് നേരിട്ട് ഇറങ്ങണമെന്നാണ് ദേശീയ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജോര്ജ് കുര്യന് ഒരുങ്ങുന്നു എന്നാണ് വിവരം.
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില് ആയിരിക്കും ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി ജോര്ജ് കുര്യന് മത്സരിക്കുന്നത്. മണ്ഡലത്തില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന് ജോര്ജ് കുര്യനോട് കേന്ദ്രനേതൃത്വം നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു. മാര്ച്ച് ആറിന് മോദി കൊച്ചിയില് എത്തുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്. എന്ഡിഎ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കും. സമുദായ നേതാക്കളുമായി ചര്ച്ച നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. ജനുവരി 23 ന് പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരുന്നു.
കോര്പ്പറേഷനില് ബിജെപി അധികാരത്തില് വന്നാല് 45 ദിവസത്തിനുള്ളില് പ്രധാനമന്ത്രി തലസ്ഥാനം സന്ദര്ശിക്കുമെന്നും നഗരത്തിനായി പ്രത്യേക വികസന പദ്ധതികള് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും ബിജെപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.