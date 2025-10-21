സംസ്ഥാനത്ത് കനത്തമഴ തുടരും, ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്, ബുധനാഴ്ച മൂന്നിടത്ത് റെഡ് അലർട്ട്

അഭിറാം മനോഹർ|
21 ഒക്ടോബര് 2025 (13:47 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണവകുപ്പ്. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമര്ദ്ദം അടുത്ത 36 മണിക്കൂറില് തീവ്രന്യൂനമര്ദ്ദമായി ശക്തിപ്രാപിച്ചേക്കും. ഇതിനെ തുടര്ന്ന് മഴ ശക്തിപ്പെടുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണവകുപ്പ് പറയുന്നത്.
ചൊവ്വാഴ്ച അഞ്ച് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടുള്ളത്. എറണാകുളം,ഇടുക്കി,തൃശൂര്,പാലക്കാട്,മലപ്പുറം.
ബുധനാഴ്ച ഇടുക്കി,പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില് റെഡ് അലര്ട്ടും പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം,എറണാകുളം,തൃശൂര്, വയനാട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടുമാണ്. വ്യാഴാഴ്ച കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടാണ്.