അന്വേഷണ വിവരങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറരുതെന്ന് ഡിജിപിയുടെ കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം

സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 31 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (19:13 IST)
കേസ് വിവരങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കരുതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണ്ണ മോഷണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കേസുകളില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ നിര്‍ദ്ദേശം. ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സര്‍ക്കുലര്‍ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പ്രതിയുടെ കുറ്റസമ്മത മൊഴികളോ അന്വേഷണ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റുകളോ മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നത് ഉത്തരവ് പ്രത്യേകമായി വിലക്കുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ 29 ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയാണ് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

അന്വേഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു. ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ പ്രതികളുടെ മൊഴികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പത്രസമ്മേളനങ്ങള്‍ പോലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതില്‍ പറയുന്നു.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി മുമ്പ് നിരവധി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അന്വേഷണ അപ്ഡേറ്റുകള്‍ പരസ്യമായി പങ്കിടുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തുടര്‍ന്നു. അത്തരം നടപടികള്‍ വിചാരണ പ്രക്രിയയെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന് സര്‍ക്കുലര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. പ്രതികളുടെ കുറ്റസമ്മത മൊഴികള്‍ കോടതിയില്‍ പ്രാഥമിക തെളിവല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പരസ്യമായി ഒരാളെ കുറ്റവാളിയായി ചിത്രീകരിക്കുകയും പിന്നീട് ആ വ്യക്തിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ ജുഡീഷ്യറിയും അന്വേഷണ ഏജന്‍സിയും പൊതുജനങ്ങളുടെ എതിര്‍പ്പ് നേരിടുന്നു.

ഈ ഘടകങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് അന്വേഷണ വിശദാംശങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ വിലക്കിയിരുന്നു. ഈ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്നത് അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെയും കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സര്‍ക്കുലറില്‍ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. എന്നാല്‍ നിര്‍ദ്ദേശം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കേസിനെ പറ്റി പരാമര്‍ശിക്കുന്നില്ല.


