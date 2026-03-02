ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഖമനേയിയുടെ ഭാര്യ മരിച്ചു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 2 മാര്ച്ച് 2026 (20:28 IST)
ഇസ്രയേല് ആക്രമണത്തില് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഖമനേയിയുടെ ഭാര്യ മന്സൂറ ഖോജസ്തേ മരിച്ചു. 79 വയസായിരുന്നു. ഇറാന് മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. 1964ലാണ് ആയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയി മന്സൂറയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഖമനേയിക്കും മന്സൂറയ്ക്കും നാല് ആണ്മക്കളും രണ്ട് പെണ്മക്കളുമാണുള്ളത്.
അതേസമയം ഒമാന് ഉള്ക്കടലില് ബോംബ് നിറച്ച ഡ്രോണ് ബോട്ട് എണ്ണ ടാങ്കറില് ഇടിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യന് ക്രൂ അംഗം കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇറാന്-യുഎസ് സംഘര്ഷത്തിനുശേഷം ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരന് അപകടത്തില്പ്പെട്ടതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. ഒമാന്റെ തലസ്ഥാനമായ മസ്കറ്റിന് സമീപമുള്ള കടലിലാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് ഒമാന് സര്ക്കാര് നടത്തുന്ന വാര്ത്താ ഏജന്സി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
സംഭവത്തില് ലക്ഷ്യമിട്ട കപ്പല് മാര്ഷല് ദ്വീപുകളുടെ പതാകയ്ക്ക് കീഴില് സഞ്ചരിക്കുന്ന എണ്ണ ടാങ്കറായ എംകെഡി വ്യോം ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മറ്റ് പരിക്കുകളെക്കുറിച്ചോ കപ്പലിനുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചോ കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ഉടന് ലഭ്യമല്ല. എംവി സ്കൈലൈറ്റ് ഉള്പ്പെട്ട സംഭവത്തെത്തുടര്ന്ന് കാണാതായ ജീവനക്കാര്ക്കായുള്ള തിരച്ചില് നടത്തുന്ന ഒമാനി അധികൃതരുമായി ദൗത്യസംഘം നിരന്തരം ബന്ധം പുലര്ത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എംബസി സോഷ്യല് മീഡിയയില് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു.