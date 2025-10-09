വ്യാഴം, 9 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

ബേബി പൗഡര്‍ കാന്‍സര്‍ കേസില്‍ ജോണ്‍സണ്‍ ആന്‍ഡ് ജോണ്‍സണ്‍ 966 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണം; കമ്പനിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ജൂറി

ജോണ്‍സണ്‍ ആന്‍ഡ് ജോണ്‍സണ്‍ കമ്പനിയോട് ലോസ് ഏഞ്ചല്‍സ് ജൂറി ഉത്തരവിട്ടു.

baby powder
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 9 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (10:26 IST)
baby powder
മെസോതെലിയോമ ബാധിച്ച് മരിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുടെ കുടുംബത്തിന് 966 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ ജോണ്‍സണ്‍ ആന്‍ഡ് ജോണ്‍സണ്‍ കമ്പനിയോട് ലോസ് ഏഞ്ചല്‍സ് ജൂറി ഉത്തരവിട്ടു. ടാല്‍ക് ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ കാന്‍സറിന് കാരണമാകുമെന്ന് ആരോപിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിചാരണയില്‍ കമ്പനി ഉത്തരവാദിയെന്ന് കണ്ടെത്തി.

2021-ല്‍ 88 വയസ്സുള്ളപ്പോള്‍ മരിച്ച കാലിഫോര്‍ണിയ നിവാസിയായ മേ മൂറിന്റെ കുടുംബം അതേ വര്‍ഷം തന്നെ കമ്പനിക്കെതിരെ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തു. ജെ&ജെയുടെ ടാല്‍ക്ക് ബേബി പൗഡര്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളില്‍ ആസ്ബറ്റോസ് നാരുകള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതാണ് അവരുടെ അപൂര്‍വ കാന്‍സറിന് കാരണമായതെന്നും കുടുംബം അറിയിച്ചു. കോടതി ഫയലിംഗുകള്‍ പ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ച വൈകി ജൂറി ജെ&ജെക്ക് 16 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ നഷ്ടപരിഹാരവും 950 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ശിക്ഷാ നഷ്ടപരിഹാരവും നല്‍കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടു.

എന്നാല്‍ ശിക്ഷാ നഷ്ടപരിഹാരം സാധാരണയായി നഷ്ടപരിഹാര നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ ഒമ്പത് മടങ്ങില്‍ കൂടുതലാകരുതെന്ന് യുഎസ് സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തിയതിനാല്‍ അപ്പീലില്‍ വിധി കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിയും.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :