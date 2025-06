കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തമാശയായി തോന്നുമെങ്കിലും റിഷഭ് പന്തിന്റെ കൂറ്റന്‍ സിക്‌സില്‍ ലോര്‍ഡ്‌സിലെ മേല്‍ക്കൂര തകര്‍ന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പരിശീലനത്തിനിടെ വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍ എറിഞ്ഞ പന്താണ് ഇന്ത്യന്‍ ഉപനായകന്‍ അതിര്‍ത്തി കടത്തിയത്. ബോള്‍ ചെന്നുവീണത് ലോര്‍ഡ്‌സിലെ മേല്‍ക്കൂരയിലും !



ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കു ജൂണ്‍ 20 നു തുടക്കമാകും. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളാണ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ ഉള്ളത്. ഒന്നര മാസത്തോളം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ഓഗസ്റ്റ് നാലിനു അവസാനിക്കും.



Rishabh Pant's destructive batting has arrived in the UK