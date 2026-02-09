ചെന്നൈയിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ മലയാളി നടിക്ക് ദുരനുഭവം, ഫോൺ നന്നാക്കാനെത്തിയ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരൻ കടന്ന് പിടിച്ചെന്ന് പരാതി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 9 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:09 IST)
ഹോട്ടല് മുറിയില് വെച്ച് മലയാളി യുവനടിയെ യുവാവ് കടന്നുപിടിക്കാന് ശ്രമിച്ചതായി പരാതി. കേടായ ഫോണ് നന്നാക്കാനെത്തിയ ഹോട്ടല് ജീവനക്കാരനാണ് നടിയെ കടന്നുപിടിക്കാനായി ശ്രമിച്ചത്. തുടര്ന്ന് നടി ബഹളം വെച്ചതോടെ യുവാവ് മുറിയില് നിന്നും ഇറങ്ങി ഓടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില് നാഗപട്ടണം സ്വദേശിയായ സയ്യിദ് അഫ്രീദിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ടി നഗറിലെ ഹോട്ടലില് പാര്ട്ട് ടൈം ജോലിക്കാരനാണ് ഇയാള്.
മുറിയിലെ ഫോണ് കേടായത് റിസപ്ഷനില് അറിയിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് ജീവനക്കാരന് റൂമിലെത്തിയതെന്നാണ് പരാതിയില് നടി പറയുന്നത്. ഹോട്ടലിലെ സിസിടിവി അടക്കമുള്ള തെളിവുകള് പരിശോധിച്ചശേഷമാണ് പോലീസ് ജീവനക്കാരനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.