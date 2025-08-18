സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (15:10 IST)
ശക്തി കൂടിയ ന്യുനമര്ദ്ദം ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു മുകളില് വടക്കന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് - തെക്കന് ഒഡീഷ
തീരത്തിന് മുകളിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അടുത്ത 12 മണിക്കൂറില് തീവ്രന്യുനമര്ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു
നാളെ രാവിലെയോടെ വടക്കന് ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് - തെക്കന് ഒഡീഷ തീരത്തു എത്തിച്ചേരാന് സാധ്യത. അറബിക്കടലില് തെക്കന് കൊങ്കണ് മുതല് വടക്കന് കേരള തീരം വരെ ന്യുനമര്ദ്ദ പാത്തി നിലനില്ക്കുന്നു.
കേരളത്തില്
അടുത്ത 5 ദിവസം നേരിയ/ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ആഗസ്റ്റ് 18 -19
തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും ആഗസ്റ്റ് 18-20
വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുംസാധ്യത. ആഗസ്റ്റ് 18 മുതല് 19
വരെ 40 മുതല് 50 വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനു സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ് ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 115.6 mm മുതല് 204.4 mm വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അതിശക്തമായ മഴ (Very Heavy Rainfall) എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.
പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഇന്ന് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്ററില് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.