ശബരിമല കേന്ദ്രത്തിന് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ കഴിയില്ലേ എന്ന് ചിലര്‍ ചോദിക്കുന്നു: സുരേഷ് ഗോപി

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 3 ഡിസംബര് 2025 (17:26 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ജനങ്ങളുടെ മനോഭാവം മാറിയെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. സ്വര്ണ്ണ കുംഭകോണമോ മറ്റ് വിവാദങ്ങളോ പൊതുജനങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. തിരുവനന്തപുരം ശാസ്തമംഗലത്ത് നടന്ന ബിജെപി പ്രചാരണ പരിപാടിയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
'മനസ്ഥിതിയിലെ മാറ്റത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ ദൃഢനിശ്ചയം നാം പൂര്ണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കണം. ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷവും മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വിവാദങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയാണ്. സ്വര്ണ്ണ കുംഭകോണമോ മറ്റേതെങ്കിലും ആരോപണങ്ങളോ ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കില്ല. സഹകരണ ഫെഡറലിസം പൊതുജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരു പിശാചായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്രം ശബരിമല ഏറ്റെടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിലര് ചോദിക്കുന്നു. അത് ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ശബരിമല പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മേല്നോട്ടത്തില് വന്നാല്, ഈ ആളുകള്ക്ക് അവിടെ ഒന്നും തൊടാന് പോലും കഴിയില്ല, മോഷ്ടിക്കാനും അനുവദിക്കില്ല,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2036 ല് ഇന്ത്യ ഒളിമ്പിക്സിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുമെന്നും കേരളം അതിന് തയ്യാറെടുക്കണമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. 'കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെയും ഗ്രീന്ഫീല്ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെയും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നോക്കൂ. കേരളത്തിന് ഒരു ട്രിപ്പിള് എഞ്ചിന് സര്ക്കാരിനെയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു ദിവസം മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ജ്ഞാനം ലഭിക്കില്ല. സാമാന്യബുദ്ധി ആവശ്യമാണ്. ആളുകള് സ്വപ്നം കാണട്ടെ. ആ സ്വപ്നങ്ങളെ തകര്ക്കാന് ശ്രമിക്കരുത്. ആറ്റുകാല് പൊങ്കാലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഇഷ്ടികകള് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു സ്റ്റേഡിയം നിര്മ്മിക്കാന് കഴിയില്ല,' അദ്ദേഹം ആക്ഷേപഹാസ്യ സ്വരത്തില് പറഞ്ഞു.