സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 13 ഒക്ടോബര് 2025 (19:32 IST)
സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിലെ തടവുകാരുടെ എണ്ണം വര്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്, ഓവര് ക്രൗഡിംഗ് കുറയ്ക്കുന്നതിനായി കേരള സര്ക്കാര് രണ്ട് സുപ്രധാന ഉത്തരവുകള് പുറത്തിറക്കി. 2025 ഒക്ടോബര് 10-ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവനുസരിച്ച്, അട്ടക്കുളങ്ങര വനിതാ ജയില് തിരുവനന്തപുരം സെന്ട്രല് പ്രിസണ് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും, അട്ടക്കുളങ്ങര കെട്ടിടം ഒരു താല്ക്കാലിക സ്പെഷ്യല് സബ് ജയിലാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് പുതിയ ഒരു സബ് ജയില് ആരംഭിക്കാനും സര്ക്കാര് അനുമതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
പൂജപ്പുര സെന്ട്രല് ജയിലിലെ പഴയ വനിതാ ബ്ലോക്കിലേക്ക് അട്ടക്കുളങ്ങര വനിതാ ജയില് മാറ്റുമ്പോള്, നിലവിലെ അട്ടക്കുളങ്ങര കെട്ടിടം 300 പുരുഷ തടവുകാരെ പാര്പ്പിക്കാന് കഴിയുന്ന താല്ക്കാലിക സ്പെഷ്യല് സബ് ജയിലായി മാറും പുതിയ സബ് ജയിലിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തിനായി മൂന്ന് വര്ഷത്തേക്ക് 35 താല്ക്കാലിക തസ്തികകളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട്, 2 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടുമാര്, 8 ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസണ് ഓഫീസര്മാര്, 24 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസണ് ഓഫീസര്മാര് എന്നീ തസ്തികളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ആലപ്പുഴയില് മുന്പ് ജില്ലാ ജയില് പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പുതിയ സബ് ജയില് ആരംഭിക്കുന്നതിനും
2 അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടുമാര്, 5 ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസണ് ഓഫീസര്മാര്, 15 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസണ് ഓഫീസര്മാര്, 2 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസണ് ഓഫീസര് കം ഡ്രൈവര് എന്നീ 24 തസ്തികകള് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.
പുതിയ ജയില് നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്റെ അധികച്ചെലവ് ഒഴിവാക്കാനും ജില്ലയിലെ തടവുകാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനും ഈ നടപടി സഹായകമാകും. ജയിലുകളിലെ തിരക്ക് പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 2025 ഫെബ്രുവരി 4-ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലെ തീരുമാനത്തെ തുടര്ന്നാണ് സര്ക്കാര് ഈ നടപടികള് കൈക്കൊണ്ടത്.