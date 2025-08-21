വ്യാഴം, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. ഐ.ടി
  3. ഐ ടി വാര്‍ത്ത

ഡാറ്റ പാക്കുകൾ, മറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാരേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്ക് ജിയോയിലെന്ന് ബിഎൻപി പാരിബാസ് റിപ്പോർട്ട്

Reliance Jio cheapest plans,Jio 799 plan news,Jio vs Airtel vs Vodafone Idea tariff comparison,Jio recharge offers 2025,Jio 299 plan details,റിലയന്‍സ് ജിയോ പ്ലാന്‍ 2025,ജിയോ 799 രൂപ പ്ലാന്‍,ജിയോ, എയര്‍ടെല്‍, വോഡാഫോണ്‍
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (15:22 IST)
ടെലികോം മേഖലയില്‍ മത്സരം കനക്കുമ്പോള്‍ മറ്റ് ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരേക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ഡാറ്റ പാക്കുകള്‍ നല്‍കുന്നത് റിലയന്‍സ് ജിയോ ആണെന്ന് ബിഎന്‍പി പാരിബാസ്. ബിഎന്‍പി പാരിബാസ് ഇറക്കിയ പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ജിയോ, എയര്‍ടെല്‍, വോഡോഫോണ്‍- ഐഡിയ എന്നീ പ്രമുഖ ടെലികോം കമ്പനികളുടെയും എന്‍ട്രി പ്ലാനുകള്‍ 299 രൂപയാക്കി ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പ്രതിദിനം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഡാറ്റ് നല്‍കുന്നത് ജിയോയാണ്. 299 രൂപ പ്ലാനില്‍ ദിവസേന 1.5 ജിബി ഡാറ്റ ജിയോ നല്‍കുമ്പോള്‍ 1 ജിബി ഡാറ്റ മാത്രമാണ് വോഡോഫോണ്‍ - ഐഡിയ നല്‍കുന്നത്.

1.5 ജിബി ഡാറ്റ 28 ദിവസത്തിനായി വോഡഫോണ്‍- ഐഡിയയും, എയര്‍ടെല്ലും 349 രൂപയായി ഉപഭോക്താക്കളില്‍ നിന്നും ഈഡാക്കുന്നത്. 84 ദിവസത്തിന് ദിവസം 1.5 ജിബി ഡാറ്റ പ്ലാന്‍ എയര്‍ടെല്ലും വോഡോഫോണ്‍- ഐഡിയയും 859 രൂപയ്ക്ക് നല്‍കുമ്പോള്‍ ജിയോ ഈ പ്ലാന്‍ നല്‍കുന്നത് 799 രൂപയ്ക്കാണ്. ജിയോയുടെ ഈ പ്ലാന്‍ ഗൂഗിള്‍പേ, ഫോണ്‍ പേ, പേടിഎം എന്നീ പ്രമുഖ പെയ്‌മെന്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും ലഭ്യമാണ്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :