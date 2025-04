നേരത്തെ എക്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീളുമ്പോള്‍ ഇരുടീമുകളും 2-2 എന്ന നിലയില്‍ സമനിലയിലായിരുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ 116മത്തെ മിനിറ്റില്‍ ജൂള്‍സ് കുണ്ടെയുടെ ഗോളില്‍ ബാഴ്‌സലോണ 3-2ന് മുന്നിലെത്തി. പിന്നാലെ സമനില ഗോളിനായി ശ്രമിച്ച റയല്‍ താരം കിലിയന്‍ എംബാപ്പെ ബോക്‌സില്‍ ഫൗള്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയര്‍ ഓഫ്‌സൈഡായതിനാല്‍ റയലിന് പെനാല്‍ട്ടി അനുവദിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഇതില്‍ നിരാശനായാണ് ആന്റോണിയോ റൂഡിഗര്‍ റഫറിക്ക് നേരെ ഐസ് എറിഞ്ഞത്.

Now the head is calm, this is unacceptable behavior by Rudiger. No matter the circumstances, one should never try to attack match officials. Now he is suspended for El Clásico, and there goes our little hope of winning La Liga. pic.twitter.com/EE3s7khW53