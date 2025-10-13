India vs Westindies: സെഞ്ചുറികൾക്ക് പിന്നാലെ ക്യാമ്പെല്ലും ഹോപ്പും മടങ്ങി, ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഇന്നിങ്ങ്സ് പരാജയം ഒഴിവാക്കി വെസ്റ്റിൻഡീസ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 13 ഒക്ടോബര് 2025 (12:50 IST)
ഇന്ത്യക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തില് ഇന്നിങ്ങ്സ് തോല്വി ഒഴിവാക്കി വെസ്റ്റിന്ഡീസ്. നേരത്തെ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്സില് 518ന് 5 എന്ന നിലയില് ഇന്നിങ്ങ്സ് ഡിക്ലയര് ചെയ്തിരുന്നു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ വെസ്റ്റിന്ഡീസ് ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്സില് 248 റണ്സ് നേടിയിരുന്നു. ഇന്നിങ്ങ്സ് പരാജയം ഒഴിവാക്കാന് 270 റണ്സ് വേണ്ടിയിരുന്ന വെസ്റ്റിന്ഡീസ് ഒടുവില് വിവരം കിട്ടുമ്പോള് 271 റണ്സിന് 4 വിക്കറ്റ് എന്ന നിലയിലാണ്. ഓപ്പണര് ജോണ് ക്യാമ്പെല്, ഷായ് ഹോപ് എന്നിവരുടെ സെഞ്ചുറി പ്രകടനങ്ങളാണ് വെസ്റ്റിന്ഡീസിന് തുണയായത്.
രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്സില് ഇന്നിങ്ങ്സ് തോല്വി ഒഴിവാക്കാന് 271 റണ്സാണ് വെസ്റ്റിന്ഡീസിന് വേണ്ടിയിരുന്നത്.
35 റണ്സിന് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായെങ്കിലും മൂന്നാം വിക്കറ്റില് ഒത്തുചേര്ന്ന ക്യാമ്പെല്- ഹോപ് സഖ്യമാണ് വെസ്റ്റിന്ഡീസിനെ ശക്തമായ നിലയിലെത്തിച്ചത്. ജോണ് ക്യാമ്പെല് 199 പന്തില് 115 റണ്സ് നേടി ടീം സ്കോര് 212ല് നില്ക്കെയാണ് പുറത്തായത്. രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്കാണ് വിക്കറ്റ്. ടീം സ്കോര് 271ല് നില്ക്കെയാണ് ഷായ് ഹോപ്സിനെ വെസ്റ്റിന്ഡീസിന് നഷ്ടമായത്. 214 പന്തില് 103 റണ്സ് നേടിയ ഹോപ്പിനെ മുഹമ്മദ് സിറാജാണ് മടക്കിയത്.