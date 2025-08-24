ചേതേശ്വർ പൂജാര അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു

നിഹാരിക കെ.എസ്|
ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർ ബാറ്റർ ചേതേശ്വർ പൂജാര അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിലെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിൽനിന്നും വിരമിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് പൂജാര തന്റെ വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ദേശീയ ടീമിനായോ ആഭ്യന്തര ടീമായ സൗരാഷ്ട്രയ്ക്കോ വേണ്ടി ഇനി കളിക്കില്ലെന്ന് താരം ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.
‘ഇന്ത്യൻ ജേഴ്സി അണിയുന്നതും ദേശിയ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അനുഭവമാണ്. എന്നാലും എല്ലാ നല്ല കാര്യത്തിനും അന്ത്യം വേണമെന്നാണല്ലോ. ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു,’ പൂജാര എക്സിൽ കുറിച്ചു.
15 വര്ഷം നീണ്ട ക്രിക്കറ്റ് കരിയർ ആണ് ഇതോടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 37 വയസ്സുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരം 2010 ഒക്ടോബറിൽ ബെംഗളൂരുവിലെ എം. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കെതിരെ ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. ഈ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ നിർണായകമായ 72 റൺസ് നേടിയ അദ്ദേഹം തന്റെ ബാറ്റിംഗിലൂടെ തൽക്ഷണം ശ്രദ്ധേയനായി.
ടീമിൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം നമ്പർ താരമെന്ന സ്ഥാനം പൂജാര വേഗത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു. രാഹുൽ ദ്രാവിഡ് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്നാം നമ്പരിലേക്ക്. 103 ടെസ്റ്റുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 43.60 ശരാശരിയിൽ 7195 റൺസ് നേടി.