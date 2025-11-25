അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയാൻ, ഫോളോ ഓൺ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സമയം വേണം, ഡ്രസ്സിങ് റൂമിലേക്കോടി ബാവുമ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 25 നവംബര് 2025 (13:12 IST)
ഗുവാഹട്ടി ടെസ്റ്റില് ഇന്ത്യയെ ഫോളോ ഓണ് ചെയ്യിക്കാന് അവസരമുണ്ടായിട്ടും രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്സില് ബാറ്റ് ചെയ്യാന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തീരുമാനിച്ചത് ടീം മാനേജ്മെന്റുമായുള്ള കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷം. മത്സരത്തില് ഇന്ത്യ ഓളൗട്ടായതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയെ ഫോളോ ഓണ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം അമ്പയര്മാര് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് ക്യാപ്റ്റന് തെംബ ബാവുമയോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് 2 മിനിറ്റ് സമയം വേണമെന്നായിരുന്നു ബാവുമ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
അമ്പയര്മാരില് നിന്ന് സമയം ചോദിച്ച് ടീമുമായി ചര്ച്ച ചെയ്ത ശേഷമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഫോളോ ഓണ് ചെയ്യിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്സില് 288 റണ്സിന്റെ ലീഡാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയെ ഇന്നിങ്ങ്സ് തോല്വിയിലേക്ക് തള്ളിവിടാന് അവസരമുണ്ടാക്കിയിട്ടും ആ അവസരം ബാവുമ പാഴാക്കിയെന്ന വിമര്ശനങ്ങള്ക്കിടെയാണ് ഈ റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ ആദ്യ ഇന്നിങ്ങ്സില് സെനുരാന് മുത്തുസ്വാമിയുടെയും മാര്ക്കോ യാന്സന്റെയും ബാറ്റിംഗ് മികവില് 489 റണ്സാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക അടിച്ചെടുത്തത്. ബൗളിങ്ങില് 6 വിക്കറ്റുമായി യാന്സന് വീണ്ടും കളം നിറഞ്ഞതോടെ ഇന്ത്യന് ഇന്നിങ്ങ്സ് 201 റണ്സില് അവസാനിച്ചിരുന്നു. വാലറ്റത്ത് കുല്ദീപ് യാദവ് നടത്തിയ പ്രതിരോധമാണ് ഇന്ത്യന് ഇന്നിങ്ങ്സിന് സമയം നീട്ടി നല്കിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി സൈമണ് ഹാര്മര് 3 വിക്കറ്റുകള് നേടി.