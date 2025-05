Rishab Pant- Sanjiv Goenka: മോനെ പന്തെ, ബാറ്റെറിയാനാണോ നിനക്ക് കാശ് തരുന്നെ,പന്തിന്റെ പുറത്താകലിന് പിന്നാലെയുള്ള സഞ്ജീവ് ഗോയങ്കയുടെ ലുക്ക് വൈറല്‍

മത്സരത്തില്‍ നാലാമനായി ക്രീസിലെത്തിയ പന്ത് ഒരു കാര്‍ട്ടൂണിനെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അസ്മത്തുള്ള ഒമര്‍സായ്ക്ക് തന്റെ വിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ചത്. മത്സരത്തിലെ എട്ടാമത്തെ ഓവറില്‍ തന്റെ ലോഫ്റ്റഡ് ഷോട്ട് കളിക്കവെ ബാറ്റില്‍ നിന്നുള്ള ഗ്രിപ്പ് പന്തിന് നഷ്ടമാവുകയായിരുന്നു. പന്ത് ഉയര്‍ന്നതിനൊപ്പം ബാറ്റും ഉയര്‍ന്നു പൊങ്ങിയതാണ് വലിയ പരിഹാസങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കിയത്. ശശാങ്ക് സിങ്ങാണ് പന്ത് ഉയര്‍ത്തി നല്‍കിയ പന്ത് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയത്.

Horrible case of Rishab Pant:

Played > 70 T20I

Average < 25



Wake Up Call. He is not a white ball player.



