മരക്കൊമ്പിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് പ്രസവം, പൊക്കികൊടിയിൽ താഴേക്ക് തൂങ്ങിയാടി കുഞ്ഞ്, അപൂർവ വീഡിയോ !

മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് അമ്മ സ്ലോത്ത് കുഞ്ഞിന് ജൻമം നൽകുന്ന വീഡിയോ ആണ് തരംഗമാകുന്നത്. പുറത്തുവന്ന കുഞ്ഞ് പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽ തൂങ്ങിയാടുന്നത്. അൽ‌പം ഭയത്തോടെയെ ആളുകൾക്ക് കാണാനാകു. എന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർത്തുപിടിച്ചു.



Best to understand the power of the Umbilical cord!



Sloth giving birth right on d tree. After 11 months of pregnancy, baby sloths are born. They cling to d mother for 3-4 yrs. It is said sighting the birth is quite rare as it happens at top canopy.pic.twitter.com/m4qRig4ez4