ബംഗ്ലാവ് ഇന്നുതന്നെ പൊളിയ്ക്കും എന്ന് മുംബൈ കോർപ്പറേഷൻ, കങ്കണ മുംബൈയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു, വീഡിയൊ

മുംബൈ: നടി റണാവത്തിന്റെ ബംഗ്ലാവിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ ഇന്നുതന്നെ പൊളിച്ചുനിക്കുമന്നെ ബൃഹൻ മുംബൈ കോർപ്പറേഷൻ. അനധികൃത നിർമ്മാണത്തിൽ കങ്കണയ്ക്ക് നൽകിയ നോട്ടിസിൽ താരം നൽകിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല എന്ന് ചുണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ നടപടി. ശിവസേനയും കങ്കണയും തമ്മിൽ വാക്‌പോര് രൂക്ഷമായതിന് പിന്നാലെയാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ നടപടി.

ബാന്ദ്രയിലെ ബംഗ്ലാവില്‍ അനധികൃത നിര്‍മാണം നടത്തിയെന്നു കാണിച്ച്‌ ഇന്നലെയാണ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കങ്കണയ്ക്കു നോട്ടീസ് നല്‍കിയത്. ശിവസേന നേതാക്കളുമായുള്ള ങ്കങ്കണയുടെ തർക്കം മുർച്ഛിച്ചതിന് പിന്നാലെ ശിവസേന ഭരിയ്ക്കുന്ന കോർപ്പറേഷൻ ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കുന്നത് അധികാര ദുർവിനിയോഗമാണ് എന്ന് കങ്കണയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ നല്‍കിയ മറുപടിയിൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. .



