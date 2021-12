പുതിയ ഫോട്ടോഷൂട്ടുമായി നടി മാളവിക മേനോന്‍. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് താരം പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചത്. 'I may not be perfect but am one of a kind' എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് മാളവിക ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചത്.