Brahmastra Collection:ബോയ്കോട്ട് ക്യാമ്പയിനുകളെ അടിച്ചോടിച്ച് ബോളിവുഡ്, ആഗോള ബോക്സോഫീസ് ബ്രഹ്മാസ്ത്ര നേടിയ കളക്ഷൻ എത്രയെന്നോ?

ഏറെ കാലമായി ബോളിവുഡിന് നേരെയുയരുന്ന ബോയ്കോട്ട് ക്യാമ്പയിനുകൾക്ക് മറുപടി നൽകി ബോളിവുഡ്. റിലീസ് ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച 75 കോടി രൂപ കളക്ട് ചെയ്ത് വമ്പൻ തുടക്കമിട്ട രൺബീർ കപൂർ- ആലിയ ചിത്രം ബ്രഹ്മാസ്ത്ര മികച്ച കളക്ഷനാണ് ബോക്സോഫീസിൽ നേടുന്നത്.

റിലീസ് ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച 75 കോടിയും ശനിയാഴ്ച 85 കോടിയും ഞായറാഴ്ച 65 കോടിയുമാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്ര കൊയ്തത്. റിലീസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ തന്നെ ചിത്രം 200 കോടി ക്ലബിൽ ഇടം നേടി. 228 കോടി രൂപയാണ് ആഗോള ബോക്സോഫീസിൽ നിന്നും ചിത്രം കളക്ട് ചെയ്തത്.

' @DharmaMovies #Brahmastra Tops Global weekend chart amidst Hollywood and Chinese titles. First for ever!



Top films globally September (9-11),2022#Brahmastra#GiveMeFive#ConfidentialAssignment2#Barbarian #BulletTrain pic.twitter.com/l98WWWxyJF