ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെന്റിലേറ്ററുകൾ നൽകും, വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിയ്ക്കുമെന്നും ‌ട്രംപ്

കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് അമേരിക്ക ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പവും നരേന്ദ്രമോദിയ്ക്കൊപ്പവും നിലകൊള്ളുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെന്റിലേറ്ററുകൾ നൽകും എന്നും, വാക്സിൻ വികസനത്തിൽ അമേരിക്ക ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിയ്ക്കും എന്നും ട്രം‌പ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



I am proud to announce that the United States will donate ventilators to our friends in India. We stand with India and @narendramodi during this pandemic. We’re also cooperating on vaccine development. Together we will beat the invisible enemy!