മുത്തയ്യ മുരളീധരനായി സേതുപതി, ട്വിറ്ററിൽ വിജയ് സേതുപതിക്കെതിരെ ക്യാമ്പയിൻ

വിജയ് സേതുപതിയുടെ പുതിയ ചിത്രമായ 800നെതിരെ ട്വിറ്ററിൽ ക്യാമ്പയിൻ. ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ സ്പിൻ മാന്ത്രികനായിരുന്ന ശ്രീലങ്കൻ കളിക്കാരൻ മുത്തയ്യ മുരളീധരന്റെ ജീവിതകഥ പ്രമേയമാകുന്ന 800 എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിഷേധവുമായി ഒരു വിഭാഗം രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

#ShameOnVijaySethupathi



He says May-2009 is the greatest day of his life. If genocide of Tamils is that great to him why can't his be released in sinhalese!? pic.twitter.com/Ki0htAbk3h