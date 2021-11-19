15 ദിവസം കൊണ്ട് 228 കോടി, രജനിയുടെ 'അണ്ണാത്തെ'യ്ക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ച കളക്ഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍

#Annaatthe WW Box Office— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) November 18, 2021
Week 1 - ₹ 202.47 cr
Week 2
Day 1 - ₹ 4.05 cr
Day 2 - ₹ 4.90 cr
Day 3 - ₹ 6.21 cr
Day 4 - ₹ 7.14 cr
Day 5 - ₹ 1.02 cr
Day 6 - ₹ 1.33 cr
Day 7 - ₹ 1.67 cr
Total - ₹ 228.79 cr#Rajinikanth #KeerthySuresh #Nayanthara
#Annaatthe TN Box Office— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) November 18, 2021
Film PICKS UP in mid week.
Week 1 - ₹ 119.53 cr
Week 2
Day 1 - ₹ 3.27 cr
Day 2 - ₹ 4.54 cr
Day 3 - ₹ 5.33 cr
Day 4 - ₹ 5.86 cr
Day 5 - ₹ 0.90 cr
Day 6 - ₹ 1.17 cr
Day 7 - ₹ 1.45 cr
Total - ₹ 142.05 cr#Rajinikanth #KeerthySuresh #Nayanthara