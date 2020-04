മതിയായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ നിരത്തിലിറങ്ങിയ യുവാക്കളെ പിടികൂടി കൊറോണ വൈറസിന്റെ ചിത്രമുള്ള മുഖംമൂടി ധരിപ്പിച്ച്, ബോധവത്കരണത്തിനായുള്ള പ്ലക്കാർഡുകളും കയ്യിൽ നൽകി പ്രതിജ്ഞയെടുപ്പിച്ചായിരുന്നു ശിക്ഷ. 'ഇനി വീട്ടിൽനിന്നും പുറത്തിറങ്ങില്ല, പുറത്തിറങ്ങിയതിന് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നെല്ലാമായിരുന്നു പ്രതിജ്ഞ. പ്രതിജ്ഞ പറയിച്ച ശേഷം ഏത്തമിടിപ്പിച്ചാണ് യുവാക്കളെ വിട്ടയച്ചത്.





Villivakkam police take a novel way of punishing motorists who defied #lockdown by making them wear #COVID19 masks and reciting slogans on Padi flyover in Chennai.

Express Video | P Jawahar@xpresstn pic.twitter.com/ShNkqpA9YL