അജയ് ദേവ്ഗൺ ചിത്രത്തിലെ രംഗം അനുകരിച്ച എസ് ഐക്ക് കിട്ടിയത് എട്ടിന്റെ പണി, പിഴ 5000 രൂപ, വീഡിയോ

'ഫൂൽ ഓർ കാണ്ടെ' എന്ന സിനിമയിൽ ഓടുന്ന രണ്ട് കാറുകൾക്ക് മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള അജയ് ദേവ്‌ഗണിന്റെ സാഹസിക പ്രകടനമാണ് മനോജ് യാദവ് പൊലീസ് യൂണിഫോമിൽ അനുകരിച്ചത്. വീഡിയോയ്ക്ക് സിങ്കം സിനിമയുടെ ബാക്‌ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും നൽകി. 'നടനല്ല എൻഐയാണ്' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് വീഡിയോ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതോടെ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ എസ്‌പി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു, തുടർന്നാണ് നടപടി.





Sub Inspector is of a sub inspector of Madhya Pradesh in Damoh district! SI Manoj Yadav performing a stunt of Singham on lockdown days. Singham song in a police uniform, taking the risk of his life while standing on two cars #Damoh #MadhyaPradesh #Singham pic.twitter.com/rcoxuWlJld