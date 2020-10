ന്യൂസിലൻഡിൽ രണ്ടാംതവണയും പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജസീന്ത ആർഡന് അഭിനന്ദനവുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെകെ ശൈലജ

'താങ്കൾ മികച്ച വിജയം ആഘോഷിയ്ക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും പുതിയ തുടക്കത്തിന് ആശംസ നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊവിഡ് മഹാമാരിയെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഫലപ്രദമായി എങ്ങനെ നേരിടാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്നത് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. വെല്ലുവിളികളെ വനിതാനേതാക്കള്‍ എങ്ങനെയാണ് മറികടക്കുന്നതെന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് നിങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി' ആരോഗ്യമന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറീച്ചു.



As you celebrate a landslide win we want to congratulate you @jacindaardern & wish you the best for the new innings. It is great to see how you were able to effectively fight the Covid-19 pandemic.Thank you for showing the world how women leaders succeed in overcoming challenges.