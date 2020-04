രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുമായി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ, പരീക്ഷണ ഓട്ടം വിജയം, വീഡിയോ !

സാധാരണ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകൾ 7 മണിക്കൂറുകൾകൊണ്ടാണ് ഈ ദൂരം താണ്ടാറുള്ളത് എന്നാൽ. 6 മണിക്കൂറുകൾകൊണ്ടാണ് ട്രെയിൽ പരീക്ഷണ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പാവർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡീസൽ ലോക്കോ എഞ്ചിനാണ് ഇത്രയധികം ബോഗികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ലോകോ പൈലറ്റ്, അസിസ്റ്റന്റ് ലോകോ പൈലറ്റ്, ഡ്രൈവർ ക്രൂ എന്നീ ഒരു സെറ്റ് ജീവക്കാർ മാത്രം മതിയാകും ഈ ട്രെയിനിനെ നിയന്ത്രിയ്ക്കാൻ.



#RailGyan

Anaconda is a 2 Km long formed by joining 3 Goods trains. It uses technology where leading engine controls the whole train.



Its cost-effective, saves man-power & eases congestion on the track.



Can you guess the number of wagons in this video?#IRTSMovingIndia