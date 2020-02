ട്രംപിനും കുടുംബത്തിനും ഭക്ഷണം നൽകാൻ സ്വർണത്തളികയും വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങളും !

ട്രംപും കുടുംബവും ഡൽഹിയിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. അരുൺ പാബുവാൾ എന്നയളാണ് മൂന്നാഴ്ചയോളം സമയമെടുത്ത് വിശേഷപ്പെട്ട സ്വർണ തളികകളും വെള്ളി പാത്രങ്ങളും നിർമ്മിച്ചത്. ട്രംപ് കളഷൻസ് എന്നാണ് ഈ ആഡംബര പാത്രങ്ങൾക്ക് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Jaipur: The 'Trump Collection', gold&silver plated tableware specially designed for personal use of US President and Melania Trump during their Delhi visit. Manufacturer Arun Pabuwal says,"Its a special design.We served ex-President Barack Obama also when he visited" pic.twitter.com/wR7ZcINj3A