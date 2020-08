കടയ്‌ക്കുള്ളിൽ ഒരേസമയം പ്രവേശിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ മാസ്‌ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ,സാമൂഹിക മാനദണ്ഡമടക്കമുള്ള കൊവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശരീരോഷ്മാവ് പരിശോധിക്കുകയും സാനിറ്റൈസര്‍ പകര്‍ന്നു നല്‍കുകയും ചെയ്യും. ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്‌ത വേഷത്തിലാണ് സഫിറ എത്തുന്നത്.

Tamil Nadu: A 'Zafira' is being used at all cloth-stores of a company in Tiruchirappalli to monitor if people entering the store are wearing mask, check their temperature, dispense sanitiser and keep a track of the number of people entering the store, at a time. #COVID19 pic.twitter.com/X91vZZKUYb