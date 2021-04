ഇന്ന് പുലർച്ചെ നടന്ന ഷാഹി സ്നാ‌‌നം എന്ന വിശുദ്ധസ്നാനത്തിന് ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഗംഗാനദിക്കരയിൽ തടിച്ചുകൂടിയത്. ഭക്തരെ കൂടാതെ 12 അഖഡകളിലെ പുരോഹിതരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടു‌ത്തു. നേരത്തെ സന്ദർശനത്തിന് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സർക്കാർ ആർടി‌പി‌സിആർ നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു വിധ കൊവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളുമില്ലാതെയാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത്.

#WATCH | Sadhus of Juna Akhara take second 'shahi snan' at Har ki Pauri ghat in Haridwar, Uttarakhand pic.twitter.com/ALqFQHH2nO