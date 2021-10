പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ പുകഴ്‌ത്തി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ അമിത് ഷാ നടത്തിയ പരാമർശത്തെ തമാശയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ടെന്നീസ് ഇതിഹാസം മാർട്ടിന നവരത്തിലോവ. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു അവരുടെ പരാമർശം. മോദി ഏകാധിപതി അല്ലെന്നും ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നേതാവാണെന്നുമായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ പരാമർശം. ഈ വാക്കുകൾ റീ ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തുകൊണ്ടാണ് മര്‍ട്ടിന അതിനെ തമാശയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഭരണാധികാരിയായി 20 വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിന്റെ

പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സന്‍സാദ് ടിവിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ പരാമർശം. സ്ത്രീകളുടെ വസ്‌ത്രധാരണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇ‌മ്രാൻ ഖാൻ നടത്തിയ പരാമർശത്തിനെതിരെയും അടുത്തിടെ മാർട്ടിനെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.