ഡൽഹി ഐഐടി വികസിപ്പിച്ച കൊവിഡ് പരിശോധനാ കിറ്റിന് ഐസിഎംആർ അംഗീകാരം

ജനുവരിയിലാണ് കോവിഡ് നിര്‍ണയ കിറ്റ് വികസിപ്പിക്കാന്‍ ഐഐടി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളില്‍ വിജയകരമായി ഇത് പൂർത്തിക്കാന്‍ ഗവേഷകർക്ക് സാധിച്ചു. കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ കൂടുതല്‍ പേരില്‍ രോഗനിര്‍ണയം നടത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് കെഎസ്ബിഎസിലെ ഗവേഷകർ പറയുന്നത്. വ്യവസായ പങ്കാളിയെ ലഭിച്ചാല്‍ കിറ്റ് ഉത്പാദിപ്പിച്ച്‌ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് ഐഐടി ഗവേഷകർ.

Delhi: IIT-Delhi has developed #COVID19 test kit that has been approved by ICMR. "We started working on it by end of Jan&got it ready in 3 months.We wanted to contribute to affordable low-cost diagnostics that could be used in large numbers",V Perumal,Professor at IIT-Delhi said. pic.twitter.com/ez0Z7gaKEA