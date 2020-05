ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഇന്ന് 710 പേർക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.അഞ്ച് പേരാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടത്.സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 15,512 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 7915 പേർ ചികിത്സയിലാണ്. 103 പേർ രോഗബാധയെ തുടർന്ന് മരിച്ചു.

710 new #COVID19 cases & 5 deaths reported in Tamil Nadu today; the total number of positive cases in the state now stands at 15,512, of which 7,915 are active cases. toll now stands at 103: Tamil Nadu Health Department