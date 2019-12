ജനരോഷം തിരിച്ചടിയായിക്കൂടാ, വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി പ്രചരണം നടത്താൻ ബിജെപി, രാജ്യവ്യാപകമായി 1000 റാലികൾ നടത്തും

അടുത്ത പത്ത് ദിവസത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രചരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ബിജെപി തീരുമാനം. ഇതിനായി വലിയ തുക തന്നെ ചിലവഴിക്കും. വീടുകൾതോറും കയറിയിറങ്ങി പൗരത്വ ഭേതഗതി നിയമത്തെ കുറിച്ചും, ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു.

Bhupender Yadav, in Delhi: Our party has decided that in the coming 10 days we will launch a special campaign and contact over 3 crore families for Citizenship Amendment Act. We will hold press briefings in support of this Act at more than 250 places. pic.twitter.com/o8gHHIeMkv