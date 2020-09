കോലി ഔട്ടായതും കെഎൽ രാഹുലിനെ അഭിനന്ദിച്ച് രോഹിത് ശർമ, പരിഹസിച്ചതെന്ന് ഒരുകൂട്ടം ആരാധകർ

ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്നിങ്സുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു റോയൽ ചാലഞ്ചേഴ്‌സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെ പുറത്തെടുത്തത്. 69 പന്തിൽ നിന്നും 14 ഫോറിന്റെയും 7 സിക്‌സിന്റെയും അകമ്പടിയോടെയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ 132 റൺസ് നേട്ടം. അതേസമയം മത്സരത്തിൽ രാഹുൽ നൽകിയ 2 അനായാസ അവസരങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ നായകനായ വിരാട് കോലി വിട്ടുകളഞ്ഞിരുന്നു. സെഞ്ചുറി നേടിയതോടെ രാഹുലിന് അഭിനന്ദനവുമായി നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ ഹിറ്റ്‌മാൻ രോഹിത് ശർമയുടെ അഭിനന്ദനമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്.

Some solid shots there by @klrahul11 classy hundred