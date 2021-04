കൊവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും എത്രയും വേഗം തിരിച്ചെത്തണമെന്ന് പൗരന്മാർക്ക് അമേരിക്കയുടെ നിർദേശം. ഇന്ത്യയിലെ ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങൾ പരിമിതമാണെന്നും യുഎസ് ഡിപാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബ്യൂറോ ഓഫ് കോൺസുലർ അഫയേഴ്‌സ് ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു.

#India: Access to medical care is severely limited due to COVID-19 cases. U.S. citizens wishing to depart should use available commercial options now. Daily direct flights to the US and flights via Paris and Frankfurt are available. https://t.co/p5a3v5ws9y pic.twitter.com/LqHhCiZVEg