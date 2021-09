താലിബാൻ തോക്കിന് മുൻപിൽ തലയുയർത്തി നിർഭയയായ സ്ത്രീ: വൈറലായി ചിത്രം

താലിബാന്‍ ആയുധധാരി അഫ്ഗാന്‍ സ്ത്രീക്കു നേരെ തോക്കു ചൂണ്ടി നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തോക്കിന് മുൻപിൽ പതറാതെ സ്ത്രീ നിർഭയയായി അയാൾക്ക് നേരെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും ചിത്രത്തിൽ കാണാം. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റോയിട്ടേഴ്‌സിന്റേതാണ് ചിത്രം.



An Afghan woman fearlessly stands face to face with a armed man who pointed his gun to her chest.

Photo: @Reuters pic.twitter.com/8VGTnMKsih