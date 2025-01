Dominic and the Ladies Purse Review: ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോന്‍ ആദ്യമായി മലയാളത്തില്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഡൊമിനിക് ആന്റ് ദി ലേഡീസ് പേഴ്‌സ്' തിയറ്ററുകളില്‍. കേരളത്തില്‍ രാവിലെ 9.30 നാണ് ആദ്യ ഷോ. 11 മണിയോടെ ആദ്യ പകുതിയുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ പുറത്തുവരും. പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങള്‍ അറിയാന്‍

" Story goes as usual. Secind half will decide the verdict '





" മമ്മൂട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ കൊള്ളാം. ഒരു ആവറേജ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആയി തോന്നി"







മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇൻവസ്റ്റികഷൻ ഏജൻസിയെ അവതരിപ്പിച്ചത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. കേസ് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിചാരിച്ച ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല.







ഒരു സീറ്റ്‌ എഡ്ജ് ത്രില്ലർ പോലെ അല്ലെങ്കിലും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യ പകുതി.







A decent first half. Mammootty - Gokul Suresh combo is worth watch.