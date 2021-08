നാദിര്‍ഷ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'കേശു ഈ വീടിന്റെ നാഥന്‍ 'ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ചിത്രീകരണം പുനരാരംഭിച്ചത്. പൊള്ളാച്ചിയില്‍ ദിലീപും അനുശ്രീയും അടങ്ങുന്ന ഗാനരംഗത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു നടന്നതെന്ന് നാദിര്‍ഷ അറിയിച്ചിരുന്നു. ജയസൂര്യയെ നായകനാക്കി 'ഈശോ ' എന്ന നാഥര്‍ഷ ചിത്രം കൂടി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.ക്രിസ്ത്യന്‍ സമുദായത്തിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള്‍ക്ക് വിഷമമുണ്ടായതിന്റെ പേരില്‍ മാത്രം നോട്ട് ഫ്രം ദി ബൈബിള്‍ എന്ന ടാഗ് ലെന്‍ മാത്രം നാദിര്‍ഷ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'കേശു ഈ വീടിന്റെ നാഥന്‍ 'ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ചിത്രീകരണം പുനരാരംഭിച്ചത്. പൊള്ളാച്ചിയില്‍ ദിലീപും അനുശ്രീയും അടങ്ങുന്ന ഗാനരംഗത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു നടന്നതെന്ന് നാദിര്‍ഷ അറിയിച്ചിരുന്നു. ജയസൂര്യയെ നായകനാക്കി 'ഈശോ ' എന്ന നാഥര്‍ഷ ചിത്രം കൂടി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.ക്രിസ്ത്യന്‍ സമുദായത്തിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള്‍ക്ക് വിഷമമുണ്ടായതിന്റെ പേരില്‍ മാത്രം നോട്ട് ഫ്രം ദി ബൈബിള്‍ എന്ന ടാഗ് ലെന്‍ മാത്രം



മാറ്റുമെന്നും സിനിമയുടെ ടൈറ്റില്‍ മാറ്റില്ലെന്നും നാദിര്‍ഷ പറയുന്നു





നാദിര്‍ഷയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്





'ഈശോ ' സിനിമയുടെ 2nd motion poster ബുധനാഴ്ച്ച (04-08-2021)വൈകിട്ട് 6.00 മണിക്ക് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് . ഞാന്‍ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന പ്രവാചകനായ ജീസസുമായി ഈ സിനിമക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇത് കേവലം ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് മാത്രം (ഈ സിനിമക്ക് എതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ അറിയാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം ) അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യന്‍ സമുദായത്തിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള്‍ക്ക് വിഷമമുണ്ടായതിന്റെ പേരില്‍ മാത്രം not from the bible എന്ന ടാഗ് ലെന്‍ മാത്രം മാറ്റും.അല്ലാതെ തല്‍ക്കാലം 'ഈശോ ' എന്ന ടൈറ്റിലും, 'കേശു ഈ വീടിന്റെ നാഥന്‍ ' എന്ന ടൈറ്റിലും മാറ്റാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല .







എല്ലാ മത വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഉള്ള , എല്ലാ മത വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരേ പോലെ ആദരിക്കാന്‍ മനസ്സുള്ള ഒരു കലാകാരന്‍ എന്ന നിലക്ക് , ആരുടേയും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാനും , വ്രണപ്പെടുത്താനും തക്ക സംസ്‌കാര ശൂന്യനല്ല ഞാന്‍ . 'കേശു ഈ വീടിന്റെ നാഥന്‍ ' ഈശോ ' എന്നീ സിനിമകള്‍ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ആ സിനിമയില്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ മത വികാരം വ്രണപ്പെടുന്നുവെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ പറയുന്ന ഏതു ശിക്ഷക്കും ഞാന്‍ തയ്യാറാണ് . അതുവരെ ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കുക.