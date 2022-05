ഇപ്പോഴിതാ വിജയനെക്കുറിച്ച് നടി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.



'ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കുറേയധികം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു, അദ്ദേഹം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. എന്നാല്‍ ഇവിടെ, വീണ്ടും പറയുന്നു. ആരെങ്കിലും മറന്നുപോയാല്‍ - അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എനിക്ക് വളരെ സ്‌പെഷ്യലാണ്, ഞാന്‍ എവിടെയായിരുന്നാലും ആരോടൊപ്പമാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നത് പരിഗണിക്കാതെ എപ്പോഴും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും.' -മാളവിക മോഹനന്‍ ഒരു ഫാന്‍ ചാറ്റിനിടെ പറഞ്ഞു.

I think I’ve said so much about him by now that everyone knows he’s my favourite. But here, saying again in case anybody’s forgotten- he always will be very special to me & will always always be my favourite no matter where I am or who I am working with https://t.co/SyU14uleOV