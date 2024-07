ശങ്കർ എപ്പോഴും പ്രചോദനം, ഇന്ത്യൻ 2 ആസ്വദിച്ചെന്ന് കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ്

കമല്‍ഹാസനെ നായകനാക്കി സംവിധായകന്‍ ശങ്കര്‍ ഒരുക്കിയ ഇന്ത്യന്‍ 2 സിനിമയെ പ്രശംസിച്ച് സംവിധായകന്‍ കാര്‍ത്തിക് സുബ്ബരാജ്. സിനിമ താന്‍ ഏറെ ആസ്വദിചെന്നും സംവിധായകന്‍ ശങ്കര്‍ ഇപ്പോഴും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതായും സുബ്ബരാജ് പറഞ്ഞു. സമൂഹമാധ്യമമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പിലാണ് സുബരാജിന്റെ പ്രതികരണം,

#Indian2... Enjoyed @shankarshanmugh sir's iconic big thoughts n 'Larger than Life' scale execution of those thoughts on Screen You are an inspiration always sir



Kamal sir as always was

And to see Senapathy intro with Indian Theme was a Nostalgic High!!… pic.twitter.com/aSDdb0prUi