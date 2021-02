ഗ്രെറ്റ തുൻബെർഗ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലോബിയുടെ പാവ, യഥാർത്ഥ പരിസ്തിതി പ്രവർത്തകരെ പറ്റി ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല

യഥാർത്ഥ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരെ പറ്റി ഒരു ഫാന്‍സി ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും സംസാരിക്കില്ല. എന്നാൽ ഗ്രെറ്റയെ പോലുള്ള വിഡ്ഢികളെ അവര്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലോബിയുടെ പാവ മാത്രമാണ് അവൾ, അതിന് പ്രതിഫലമായി

അവള്‍ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് അവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് കങ്കണ ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു.

No fancy activists will talk about genuine environmentalist our own grandma ... but they will definitely promote dumb and a spoilt brat ⁦@GretaThunberg⁩ who is being used by entire left lobby and in return she gets to skip her education and school. https://t.co/vbN5yJt897