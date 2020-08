ഉറങ്ങിക്കിടന്ന തൊഴിലാളിയുടെ പാന്റിനുള്ളിലേക്ക് മൂര്‍ഖന്‍ കയറുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ 7 മണിക്കൂറോളമാണ് ഒരു തൂണിൽ പിടിച്ച് ഇയാൾ അനങ്ങാതെ നിന്നത്. അര്‍ദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് മൂര്‍ഖന്‍ ലവ്‌കേഷ് കുമാര്‍ എന്നയാളുടെ പാന്റിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയത്. തന്റെ പാന്റില്‍ ഒരു പാമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് മനസിലായതോടെ.പിന്നീട് അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയായിരുന്നു ചലനങ്ങൾ.

എടുത്തു ചാടിയാൽ പാമ്പ് കടിയ്ക്കും. അതിനാൽ പയ്യെ സമീപത്തെ തൂണിൽപ്പിടിച്ച് ഇയാൾ ഏഴു മണിക്കൂറോളം നിൽക്കുകയായിരുന്നു. രാവിലെയായതോടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ പാന്റ് സാവധാനത്തിൽ മുറിച്ചുമാറ്റിയാണ് ലവ്‌കേഷ് കുമാറിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. പാന്റ് മുറിച്ചുമാറ്റി പാമ്പിനെ പുറത്തുപോകാൻ അനുദിയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിയ്ക്കുന്നത്.

cobra snake enters young man jeans pant while sleeping man stand for 7 hours holding a pillar at mirzapur up @susantananda3 pic.twitter.com/6t1KsIHeTO